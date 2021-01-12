Украина и Россия поругались в Twitter из-за авиаконструктора Королева

Twitter-аккаунт Украины напомнил, где Королев вырос, а где просидел в тюрьме.

Россия выпустила пост о 114-й годовщине со дня рождения конструктора Сергея Королева. В своем сообщении аккаунт России в Twitter назвал Королева "легендарным советским инженером-ракетчиком, конструктором и ученым".

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Twitter-аккаунт Украины, который ведет МИД Украины, написал, что Королев "называл себя украинцем", родился в Житомире и вырос в Нежине и Киеве. А в России он отбыл шесть лет по обвинению в "контрреволюционной деятельности".

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В 1938-м Королев арестовали как "участника контрреволюционной троцкистской организации в НИИ". Был приговорен и сослан на Колыму.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил владельца компаний "SpaceX" и "Tesla" американского миллиардера Илона Маска в Украину. Президент ответил на публикацию известного американского бизнесмена, который ранее выразил свое почтение украинскому ученому-ракетостроителю Сергею Королеву.

Чтобы пояснить предпосылки своего обращения, Зеленский "репостнул" публикацию американца, оставленную тем в понедельник, 11 января. В своем посте Маск рассказал, что пообщался с семьей Королева и подчеркнул, что украинский инженер "был одним из лучших".

Кроме того, чтобы продемонстрировать свою погруженность в тему, американский бизнесмен дописал к своему статусу на украинском и русском языках: "Корольов / Королёв".