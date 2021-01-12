Минздрав рассчитывает вакцинировать половину украинцев к весне 2022 года

Максим Степанов сообщил, что к вакцине будут иметь доступ все украинцы, которые захотят прививаться за счет государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что к марту 2022 года планируется вакцинировать половину населения Украины. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

"Мы планируем закончить вакцинацию к началу следующего года – в первом квартале 2022 года", — сказал министр.

Тогда, по его словам, прививки должны сделать 20 млн украинцам.

Степанов сообщил, что это зависит от количества вакцин, которое поступит в страну.

"Поверьте, медлить никто не будет. Социологическое исследование показывает, что 50 – 55% украинцев готовы вакцинироваться", – сказал министр, добавив, что доступ к вакцине будут иметь все жители страны, которые захотят прививаться за счет государства.

Он также пообещал, что как только появится возможность официально завозить вакцину на территорию Украины, то в министерстве не будут мешать развитию коммерческого рынка.

"Минздрав не вмешивается в деятельность этого рынка. Исключительно, как регулятор доступа вакцин на рынок Украины: чтобы они были зарегистрированными, безопасными для использования", – сказал Степанов.

Напомним, 30 декабря 2020 года Владимир Зеленский заявил, что Минздрав Украины подписал договор о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac. В Офисе президента подчеркнули, что китайская вакцина будет поставляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране обещано выделение бесплатно 8 млн доз вакцины.

Ранее Фокус рассказывал рассказывал обо всем, что стоит знать о китайской вакцине от коронавируса.