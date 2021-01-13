Статистика коронавируса в Украине на 13 января: в больницы попали 2564 человека

Больше всего новых случаев обнаружено в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

За сутки 12 января зафиксировано 6 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 187 детей и 367 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 564 человека;

умерли – 195;

выздоровели – 14 503;

проведено тестирований – 59 931 (методом ПЦР – 35 678, методом ИФА– 24 253).

За все время пандемии в Украине заболели 1 130 839 человек, выздоровел– 826 87, умерли – 20 214, проведено ПЦР-тестов – 5 84 502.

Больше всего новых случаев обнаружено в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 119 392 (из них 906 за последние сутки);

Винницкая область — 24 071 (211);

Волынская область — 34 533 (143);

Днепропетровская область — 62 592 (105);

Донецкая область — 39 921 (189);

Житомирская область — 41 667 (101);

Закарпатская область — 29 265 (100);

Запорожская область — 59 566 (529);

Ивано-Франковская область — 44 615 (134);

Киевская область — 64 264 (280);

Кировоградская область — 9 083(117);

Луганская область — 12 390(228);

Львовская область — 65 566 (277);

Николаевская область — 34 769 (172);

Одесская область — 76 803 (513);

Полтавская область — 39 816 (356);

Ровенская область — 43 178 (235);

Сумская область — 43 230 (159);

Тернопольская область — 35 452 (127);

Харьковская область — 73 462 (521);

Херсонская область — 19 332(141);

Хмельницкая область — 41 641 (348);

Черкасская область — 42 584 (269);

Черновицкая область — 42 016 (165);

Черниговская область — 31 629 (83).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, января было проведено 23 273 ПЦР-теста, из них 22,7% оказались положительными. В лаборатория оставались необработанными 2026 образцов.

Напомним, в Национальной академии наук (НАН) Украины прогнозируют, что в период 12–18 января среднее количество новых случаев COVID-19 будет 5545. Среднее количество новых летальных случаев за день – 116. В период 19–25 января среднее количество новых случаев составит 4663 в сутки, а умерших – 102.