Статистика коронавируса в Украине на 13 января: в больницы попали 2564 человека
Больше всего новых случаев обнаружено в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.
За сутки 12 января зафиксировано 6 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 187 детей и 367 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 564 человека;
- умерли – 195;
- выздоровели – 14 503;
- проведено тестирований – 59 931 (методом ПЦР – 35 678, методом ИФА– 24 253).
За все время пандемии в Украине заболели 1 130 839 человек, выздоровел– 826 87, умерли – 20 214, проведено ПЦР-тестов – 5 84 502.
Больше всего новых случаев обнаружено в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 119 392 (из них 906 за последние сутки);
- Винницкая область — 24 071 (211);
- Волынская область — 34 533 (143);
- Днепропетровская область — 62 592 (105);
- Донецкая область — 39 921 (189);
- Житомирская область — 41 667 (101);
- Закарпатская область — 29 265 (100);
- Запорожская область — 59 566 (529);
- Ивано-Франковская область — 44 615 (134);
- Киевская область — 64 264 (280);
- Кировоградская область — 9 083(117);
- Луганская область — 12 390(228);
- Львовская область — 65 566 (277);
- Николаевская область — 34 769 (172);
- Одесская область — 76 803 (513);
- Полтавская область — 39 816 (356);
- Ровенская область — 43 178 (235);
- Сумская область — 43 230 (159);
- Тернопольская область — 35 452 (127);
- Харьковская область — 73 462 (521);
- Херсонская область — 19 332(141);
- Хмельницкая область — 41 641 (348);
- Черкасская область — 42 584 (269);
- Черновицкая область — 42 016 (165);
- Черниговская область — 31 629 (83).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid-19.gov.ua, января было проведено 23 273 ПЦР-теста, из них 22,7% оказались положительными. В лаборатория оставались необработанными 2026 образцов.
Напомним, в Национальной академии наук (НАН) Украины прогнозируют, что в период 12–18 января среднее количество новых случаев COVID-19 будет 5545. Среднее количество новых летальных случаев за день – 116. В период 19–25 января среднее количество новых случаев составит 4663 в сутки, а умерших – 102.