Новогодние праздники обошлись местным бюджетам Киева в 4,1 млн грн

Районные бюджеты потратили 1,6 млн грн. Город на 2,5 млн грн закупил услуг по обустройству главной новогодней локации в центре столицы.

В этом году традиционные расходы на обустройство новогодних локаций значительно сократили во всех районах столицы и сэкономили от нескольких десятков до сотен тысяч гривен. Общая смета расходов районных бюджетов на елки и праздничные локации составила в этом году 1 611 000 грн, сообщил сервис гражданского контроля госзакупок DoZorro.

Например, в Дарницком районе обустроили три елки: у РГА, у Дома культуры и в Парке воинов-интернационалистов. Для этих целей КП "Управление зеленых насаждений Дарницкого района" объявило закупку живых сосен для установки в металлический каркас главной елки района. Почти 700 деревьев размером от метра до четырех приобрели за 100 тыс. грн. Причем поставщиком был не "родной" Дарницкий лесхоз, а сторонняя компания.

Для установки елки возле Дома культуры потратили 50 тыс. грн на покупку 300 сосен. Украсили эту елку за 40 тыс. грн, а фотозону – за 20 тыс. грн. Елку в Парке воинов-интернационалистов украсили за 40 тыс. грн и за 27 тыс. грн установили возле нее ограждение.

В целом бюджет праздника районного масштаба составил 326 тыс. грн.

Особенностью городских затрат на елку в сумме 2,5 млн грн стало то, что распорядитель бюджета проводил закупку без конкурса, по переговорной процедуре, ссылаясь на авторские права поставщика на услугу.

DoZorro напомнил, что последние шесть лет, после прихода в кресло мэра Киева Виталия Кличко, главную елку столицы организует бывший чиновник КГГА и бизнесмен Игорь Добруцкий. Это сотрудничество подают как взаимовыгодное: город не тратит средств бюджета на устройство главной елки, а взамен получает стабильное качество. Сам Добруцкий не раз говорил, что тратит меценатов и бизнесменов, которые хотят принять участие в ярмарке на центральной локации и на Контрактовой площади. То есть праздник был на самофинансировании.

В этом году елка потребовала средств бюджета. Официально причина этого не была названа.

КГГА объявила о закупке для реализации художественного проекта "Парад культур". Но это название – зарегистрированный знак для товаров и услуг. Поэтому поставщиком услуги может быть только владелец свидетельства – ООО "Глобал-Декор". Оно и стало единственным участником закупки стало.

Напомним, вечером в субботу, 19 декабря, в столице Украины зажглись огни на главной новогодней елке, установленной на Софийской площади. "Главная елка в этом году – искусственная, высотой более 30 метров. Ее подсвечивают 10 километров гирлянд и украшают 1500 игрушек – белочки, желуди, шишки, совы, белые зайцы и птицы", – сообщила пресс-служба киевского городского головы. Сразу после включения огней вспыхнул небольшой пожар. Сгорела часть световой композиции. Пожар удалось быстро ликвидировать с помощью порошкового огнетушителя.

Сначала елка была увенчана шляпой. Эта дизайнерская находка вызвала бурю возмущения у некоторых христиан. Шляпу заменили традиционной звездой.