Предпринимателей начнут штрафовать из-за клиентов без масок

Суммы штрафов составят от 3400 до 5100 гривен.

В Украине начнут штрафовать владельцев бизнеса за нарушение их клиентами масочного режима. Изменения в Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19), опубликованные в "Голосе Украины", начнут действовать с 14 января.

Как следует из обнародованной информации, размеры штрафов составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 5100 гривен).

Предприниматель рискует получить штраф в нескольких случаях:

1) за допуск лица в период действия карантина в общественные здания, сооружения, где осуществляется обслуживание населения, и общественный транспорт без средств индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот, без предупреждения о необходимости соблюдать карантинные меры и непринятия мер по недопуску подобной ситуации.

2) за обслуживание потребителей работниками субъектов хозяйствования в период действия карантина без средств индивидуальной защиты.

Этот закон был одобрен Верховной Радой 17 декабря 2020 года.

Напомним, с 8 по 11 января 2020 года правоохранители составили 848 админпротоколов и 3658 постановлений за несоблюдение гражданами масочного режима. Всего были выявлены нарушение карантина в работе у 1658 заведений. В Киеве в первые дни 2021 года выписали 134 штрафа на нарушителей карантина.