В Ростовской области автобус с жителями "ДНР" слетел с дороги, есть пострадавшие (фото, видео)

В салоне на момент аварии находились 15 пассажиров и два водителя. Известно минимум об одном погибшем.

Пассажирский автобус "Москва-Донецк" перевернулся на 974-м километре трассы М-4 "Дон" в Красносулинском районе Ростовской области, передает "Интерфакс".

На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне находились два водителя и 15 пассажиров, в том числе ребенок. Все – граждане Украины, России и так называемой "ДНР".

"По предварительным данным, причиной аварии могла стать скользкая дорога либо потеря водителем концентрации за рулем. Однако не исключены и нарушения ПДД другими участниками движения", – сообщает информагентство со ссылкой на свой источник. Также говорится о пяти пострадавших и одном погибшем.

Блогер Necro Mancer в Twitter опубликовал видео с места аварии и, ссылаясь на росСМИ, написал о двух погибших и четырех пострадавших.

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Факт ДТП подтвердила пресс-служба ГУ МЧС России по региону и информацию о потерпевших, однако количество последних не называется. В ведомстве добавили, что к ликвидации аварии привлекались 19 человек и семь единиц техники.

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Telegram-канал "Украинский Диалог" также опубликовал видео с места происшествия.

"Автобус принадлежит перевозчику из временно оккупированной части Донецкой области, большинство пассажиров — жители "ДНР". Причиной аварии могла стать скользкая дорога либо потеря водителем концентрации за рулем. Также у автобуса передняя резина была без протектора", – говорится в публикации.

Напомним, в России самосвал протаранил колону автобусов с солдатами-срочниками. Четыре человека погибли, еще несколько десятков травмированы. Водитель грузовика задержан.