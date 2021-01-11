В России грузовик протаранил колонну автобусов с военными: четверо погибших (видео)

Пять автобусов с находившимися внутри солдатами срочниками получили повреждения. Один – полностью смят.

В Министерстве обороны Российской Федерации подтвердили гибель четырех военных в результате тарана колонны автобусов Вооруженных сил РФ в Подмосковье. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос издания "РИА-Новости".

Также сообщается о 24-х пострадавших с различными травмами. "В автобусах находились солдаты-срочники. Двое военнослужащих погибли на месте, еще двое – на руках у врачей", – отметил источник агентства "ТАСС" в правоохранительных органах.

По его словам, в Красногорскую больницу поступило более 20 пострадавших, которых доставили туда на попутных машинах: "Все раненые также военнослужащие".

По предварительным данным, 27-летний водитель самосвала не справился с управлением и на скорости влетел в колонну автозаков, стоявших у обочины, по причине поломки одного из автобусов.

ДТП произошло в городе Красногорске на федеральной трассе М-9 "Балтия", на повороте на деревню Глухово. Как сообщили представители экстренных служб региона, столкнулись грузовик и четыре военных автобуса. При этом, сразу пять автобусов получили повреждения.

[ + – ]

[ + – ]

В материале сообщается, что автобусы принадлежат учебному центру ФКУ "Войсковая часть 83466", который занимается подготовкой водителей для Минобороны. Известно также, что сам виновник происшествия "серьезно не пострадал". По информации источника, его задержали, и в настоящее время уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, суд принял решение наложить штраф на харьковскую водительницу, которая осенью 2020 года угодила на своем "Kia Sorento" в реку в центре города, пытаясь спасти кошку, выбежавшую на проезжую часть.