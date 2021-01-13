Депутат от "ЕС" София Федина заявила, что Facebook заблокировал не бота, а ее подругу

Народный депутат обратилась за объяснениями напрямую к создателю соцсети.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" сообщила на своей верифицированной Facebook-странице о том, что один из заблокированных этой соцсетью аккаунтов принадлежал реальному человеку, которого она знает лично.

"Уважаемый Mark Zuckerberg! Это переходит все границы! Рядом со мной девушка, Мария Мадзигон, которую ваш Facebook заблокировал, как бота. Все ее страницы и официальный аккаунт! Отмечу еще раз: она живая, депутат Бориспольского районного совета! Она журналистка, блоггерка и активная общественная деятельница!", – написала Федина и опубликовала совместное фото с активисткой.

Добавим, что обращение к "Mark Zuckerberg" просто прописано текстом и не является гиперссылкой на самого Цукерберга. Таким образом, либо нардеп вовсе не отмечала американского миллиардера в своей публикации, либо он удалил отметку.

[ + – ] Источник: Facebook / Sofiya.fedyna

По словам депутата, все указывает на то, что ее подругу заблокировали, "потому что она критикует политику президента Украины" Владимира Зеленского. Кроме того, Федина напомнила, что и сама она уже более трех месяцев "полу-блокирована на Instagram без всякого объяснения".

"Так что, уважаемый Марк, думаю вам надо тщательно проверить работников фейсбука на предмет их работы на Московскую федерацию! А то удаляя реальных людей – вы сдаете Фейсбук в аренду ботам, прежде всего московским!" – заключила политик.

Напомним, в декабре компания Facebook удалила три сети учетных записей, связанных с Украиной, включая десятки аккаунтов, комментировавших публикации партии Петра Порошенко, и самого экс-президента.