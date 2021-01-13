Facebook удалил в декабре три сети учетных записей, связанных с Украиной

Сети связывают с партией Петра Порошенко "Евросолидарность".

Соцсеть Facebook регулярно публикует отчеты об удалении контента, который не соответствует ее правилам. В декабре прошлого года были удалены три сети, связанные с Украиной:

23 Facebook-аккаунта, 25 страниц, 11 групп и 19 аккаунтов Instagram, которые были созданы в Луганской области и работали на Молдову, Казахстан, Великобританию, Испанию, Кыргызстан, Украину, Беларусь, Германию и Россию. По данным компании, эти группы курировались марксистской организацией "Боротьба". 13 учетных записей Facebook, 31 страница, шесть групп и три аккаунта в Instagram. Эта сеть связана с неправительственной организацией Anti-Corruption Blockpost. 27 учетных записей Facebook, 37 страниц, 21 группа и 13 учетных записей Instagram. Компания утверждает, что они связаны как с партией "Европейская солидарность" (ее лидером является Петр Порошенко. – Прим. ред.), так и с украинской неправительственной организацией "Справа Громад".

Всего же в декабре было удалено:

аккаунтов Facebook – 1957;

аккаунтов Instagram – 707;

страниц – 156;

групп – 727.

За месяц было удалено 17 сетей – больше, чем когда-либо ранее. Эти сети привязаны к 11 странам.

Подобную чистку Facebook проводит уже три года. Удаления происходят за "скоординированное недостоверное поведение в регионе". Под ним понимаются "скоординированные усилия по манипулированию публичными дебатами для достижения стратегической цели, при которой фальшивые учетные записи являются центральным элементом операции".

Напомним, один из основателей "Украинского киберальянса" Андрей Баранович поплатился за то, что высказал свою точку зрения на Facebook по поводу двойных стандартов в американском законодательстве. Пользователя Sean Townsend (именно под этим ником писал Андрей) забанили на 30 дней из-за лонгрида на тему недавних событий в США, где интернет-гиганты начали блокировать аккаунты сторонников Трампа, а соцсеть Parler, куда после блокировки в Twitter перебрался электорат действующего президента США, отключили от хостинга.

ЕС обяжет Facebook и YouTube удалять террористический контент. Действие нового договора распространяется на все компании, которые предоставляют интернет-услуги, независимо от того, пребывают они в Евросоюзе или нет.