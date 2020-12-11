ЕС обяжет Facebook и YouTube удалять террористический контент

Действие нового договора распространяется на все компании, которые предоставляют интернет-услуги, независимо от того, пребывают они в Евросоюзе или нет.

Согласно достигнутой договоренности, контент, который будет иметь соответствующее обозначение, компании должны будут удалять в течении часа.

В случае системных нарушений этих обязательств любой из компаний, их могут оштрафовать, передает DPA International.

Действие нового договора распространяется на все компании, которые предоставляют интернет-услуги, независимо от того, пребывают они в Евросоюзе или нет.

"Со времен терактов в Париже мы ставим безопасность европейцев на важное место повестки дня. Для защиты наших границ и предотвращения терроризма. Теперь мы добавили еще один кусочек головоломки – выключите террористический контент", — написала "Европейская народная партия" в своем аккаунте Twitter.

Требование удаления контента может поступать от не только от органов ЕС, но и от правительств или парламентов национальных государств.

Теперь, чтобы договор вступил в действие, нужно чтобы за него проголосовал парламент ЕС и каждая страна участница Европейского союза.

Напомним, что ранее Евросоюз перенес проведение Совета ассоциации Украина-ЕС.

А YouTube опубликовал рейтинг самых популярных видео в Украине за уходящий год. Вместе с тем, от составления всемирного рейтинга лучших видео за год видеосервис отказался.

Ранее Facebook планировал выпустить собственную криптовалюту в следующем году.