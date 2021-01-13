На космическую программу выделят 15 млрд в течение 5 лет - концепция Кабмина

Если все пункты программы будут выполнены, появятся 2000 новых рабочих мест, а также совместные проекты с NASA и ЕС.

Концепция предполагает помимо бюджетных 15 млрд гривен привлечение частного капитала в размере 15 млрд грн, — передает Укринформ.

"Украина имеет статус космической державы благодаря научному, инженерному, производственному потенциалу и ряду мероприятий, осуществленных в 1992-2020 гг.: международные коммерческие проекты, сохранение важных звеньев разработки и производства ракетно-космической техники, запуск украинских спутников", — говорится в документе.

Ожидается, что в рамках реализации концепции Украина получит доступ к новейшим информационным технологиям и системам координатно-временного навигационного обеспечения. За счет использования космических технологий государство сможет повысить национальную безопасность во многих сферах, в том числе военной и информационной.

Также в планах разработка проектов в рамках программы "Horizon-Europe", продолжение сотрудничества с ЕС и НАСА.

Подчеркивается, что программа не предусматривает запуск ракетоносителей с территории Украины, поэтому она не принесет вреда окружающей среде.

При этом в документе не указывается, изменится ли ситуация с украинским спутником "Лыбидь", который не могут запустить с 2012 года. В расследовании о хищении средств на его запуск насчитывается 110 томов.

Напомним, что в конце прошлого года во Львовской области запустили новый радиотелескоп для исследования космоса.

Также в ноябре 2020 года уволенный глава Укркосмоса заявлял, что реформу отрасли блокируют на уровне Министерств.