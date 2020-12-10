На Львовщине запустили новый радиотелескоп для исследования космоса

Потребность в новом телескопе появилась после аннексии Крыма. На полуострове находится одна из крупнейших в мире антенн, с 2014-го для Украины она недоступна.

Во Львовской области около города Золочев открыли новый украинский радиотелескоп РТ-32, который позволяет изучать излучение космических объектов и аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

Телескоп позволяет проводить исследования активных ядер галактик, мест звездообразования, мерцаний, солнечного излучения, пульсаров.

Телескоп начали строить в 2014 году — после того, как Украина потеряла доступ к одной из крупнейших в мире антенн после аннексии Крыма. На полуострове находился радиотелескоп РТ-70.

Ученые НАН предложили использовать наземные станции космической связи, которые расположены возле Золочева. К тому времени они уже не использовались Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Главным преимуществом нового радиотелескопа, считают ученые, является многодиапазонность и многоканальность. Кроме этого, высокое разрешение регистрирующего оборудования позволяет изучать как излучение космических объектов, так и космических аппаратов.

Напомним, в ноябре 2020 года Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) присоединилось к программе NASA "Артемида" (Artemis) по принципам исследования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.