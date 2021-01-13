Украина возбудила дело против замкомандующего Черноморским флотом РФ

Российского чиновника заподозрили в подстрекательстве украинских военных к госизмене.

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело в отношении заместителя командующего Черноморского флота РФ, обвинив его в подстрекательстве украинских военных в Крыму к госизмене в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

"По данным следствия, чиновник в марте 2014 умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства, склонял военнослужащих Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены", — сказано в сообщении.

Угрожая применением физического насилия и оружия, он заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону оккупантов.

Заместителю командующего ЧФ РФ грозит до 15 лет тюрьмы.

Фамилию моряка Офис Генпрокурора не называет.

Как стало известно, президент России Владимир Путин планировал вторжение в Украину и аннексию Крыма еще во время Оранжевой революции в 2004 году. Об этом рассказал бывший экономический советник президента РФ, оппозиционер Андрей Илларионов. Когда это удалось, Москва потребовала от крымских татар ежедневно проявлять лояльность к оккупационному режиму, но получив отказ, начала репрессии в Крыму.

Тем временем оккупанты превращают украденный у Украины полуостров в военную базу, а россияне переезжают туда на ПМЖ. С января по ноябрь 2020 года в Крым переехали 29 763 гражданина РФ, а с января по октябрь 12 374 россиянина переехали в Севастополь.