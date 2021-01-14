Статистика коронавируса в Украине на 14 января: количество заболевших резко выросло

Число новых случаев инфицирования увеличивается третий день подряд.

За сутки 13 января зафиксировано 7 925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 233 ребенка и 345 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы 2 229 человек;

умерли 162;

выздоровели – 10 192;

проведено тестирований – 54 265 (методом ПЦР – 33 349, методом ИФА – 20 916).

[ + – ] Суточный прирост числа заболевших COVID-19

За все время пандемии в Украине заболели 1 138 764 человек, выздоровели – 837 063, умерли – 20 376, проведено 5 874 851 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 120 186 ( в том числе 794 за последние сутки);

Винницкая область — 24 285 (214);

Волынская область — 34 756 (221);

Днепропетровская область — 62 909 (317);

Донецкая область — 40 509 (588);

Житомирская область — 42 040 (373);

Закарпатская область — 29 384 (119);

Запорожская область — 60 120 (554);

Ивано-Франковская область — 44 756 (141);

Киевская область — 64 674 (410);

Кировоградская область — 9 166 (83);

Луганская область — 12 604 (214);

Львовская область — 66 048 (482);

Николаевская область — 35 229 (460);

Одесская область — 77 160 (357);

Полтавская область — 40 161 (345);

Ровенская область — 43 458 (280);

Сумская область — 43 495 (265);

Тернопольская область — 35 661 (209);

Харьковская область — 73 840 (378);

Херсонская область — 19 449 (117);

Хмельницкая область — 41 870 (229);

Черкасская область — 42 891 (307);

Черновицкая область — 31 901 (196);

Черниговская область — 42 212 (272).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 12 января было проведено 34 869 ПЦР-тестов, из них 25,2% оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 2 029 образцов.

Напомним, в Национальной академии наук (НАН) Украины прогнозировали, что в период 12–18 января среднее количество новых случаев COVID-19 будет 5 545. Среднее количество новых летальных случаев за день – 116. В период 19–25 января среднее количество новых случаев составит 4 663 в сутки, а умерших – 102.