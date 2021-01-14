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Статистика коронавируса в Украине на 14 января: количество заболевших резко выросло

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человек в маске, улица
Фото: ТСН

Число новых случаев инфицирования увеличивается третий день подряд.

За сутки 13 января зафиксировано 7 925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 233 ребенка и 345 медработников.

Также за минувшие сутки:

  •  госпитализированы 2 229 человек;
  •  умерли 162;
  •  выздоровели – 10 192;
  •  проведено тестирований – 54 265 (методом ПЦР – 33 349, методом ИФА – 20 916).
Суточный прирост числа заболевших COVID-19
Суточный прирост числа заболевших COVID-19

За все время пандемии в Украине заболели 1 138 764 человек, выздоровели – 837 063, умерли – 20 376, проведено 5 874 851 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 120 186 ( в том числе 794 за последние сутки);
  • Винницкая область — 24 285 (214);
  • Волынская область — 34 756 (221);
  • Днепропетровская область — 62 909 (317);
  • Донецкая область — 40 509 (588);
  • Житомирская область — 42 040 (373);
  • Закарпатская область — 29 384 (119);
  • Запорожская область — 60 120 (554);
  • Ивано-Франковская область — 44 756 (141);
  • Киевская область — 64 674 (410);
  • Кировоградская область — 9 166 (83);
  • Луганская область — 12 604 (214);
  • Львовская область — 66 048 (482);
  • Николаевская область — 35 229 (460);
  • Одесская область — 77 160 (357);
  • Полтавская область — 40 161 (345);
  • Ровенская область — 43 458 (280);
  • Сумская область — 43 495 (265);
  • Тернопольская область — 35 661 (209);
  • Харьковская область — 73 840 (378);
  • Херсонская область — 19 449 (117);
  • Хмельницкая область — 41 870 (229);
  • Черкасская область — 42 891 (307);
  • Черновицкая область — 31 901 (196);
  • Черниговская область — 42 212 (272).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 12 января было проведено 34 869 ПЦР-тестов, из них 25,2% оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 2 029 образцов.

Напомним, в Национальной академии наук (НАН) Украины прогнозировали, что в период 12–18 января среднее количество новых случаев COVID-19 будет 5 545. Среднее количество новых летальных случаев за день – 116. В период 19–25 января среднее количество новых случаев составит 4 663 в сутки, а умерших – 102.