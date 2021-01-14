Сексуальные домогательства в ВСУ: Хомчак назначил проверку

Проверку назначили после того, после жалобы женщины-военнослужащей в Нацполицию.

В Вооруженных силах Украины проведут служебную проверку по факту сексуальных домогательств на рабочем месте и гендерной дискриминации. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак поставил задание Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины провести служебную проверку по фактам, выложенным на странице одного из интернет-порталов, относительно жалобы женщины-военнослужащей и ее коллег на действия руководителя военного учреждения, с учетом материалов дела, внесенного в Единый государственный реестр досудебных расследований Национальной полицией Украины 1 января 2021 года", – говорится в сообщении.

В ВСУ уже создали рабочую группу для изучения этих фактов. Ее возглавила советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам.

Вероятно, речь идет о заявлении 43-летней начальницы отдела финансового обеспечения в Черниговском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Ольги Деркач, которая обратилась к изданию Gorod.cn.ua и рассказала, что она и ее коллеги уже долгое время страдают от действий руководителя учреждения – 53-летнего Александра Криворучко

1 января 2021 года ГУ Нацполиции в Черниговской области открыло уголовное производство после обращения Ольги Деркач по ч. 1 ст. 154 Уголовного кодекса Украины (Принуждение к вступлению в половую связь без добровольного согласия).

"Пока он был замом комиссара я с ним почти не сталкивалась, а когда занял высшую руководящую должность в октябре 2015 года, то примерно с 2016-го с его стороны я начала получать внимание, которое неприемлемо в отношениях руководитель-подчиненный", – заявила журналистам женщина.

[ + – ] Александр Криворучко

Как сообщалось ранее, 8 января 2021 года в зоне проведения Операции объединенных сил умерла старший солдат Виктория Слободянюк. Позже в СМИ появилась информация, что женщина покончила с собой.