"Бронхиты и фарингиты". Почему переболевшим коронавирусом не нужно спешить возвращать нюх

Период восстановления нюха и вкуса может составить от нескольких дней до полугода и больше.

Потеря нюха и вкуса является одним из самых распространенных симптомов коронавируса, и переболевшие часто стараются поскорее вернуть утраченные функции. Однако врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением "Киевской городской клинической больницы №17" Светлана Гук в интервью "УНИАН" пояснила, почему не стоить форсировать эти события.

Она подчеркнула, что для восстановления способности различать запахи и вкусы нужно время. В противном случае можно нанести серьезный вред здоровью.

"Есть народные способы, когда люди вдыхают "яркие" запахи, добавляют в блюда специи, чтобы «пробить» нервные окончания, дать им сильный раздражитель. Но на самом деле все это "народное творчество" не эффективно. А от того, что вы будете глубоко дышать над натертым луком, чесноком, хреном могут быть последствия вплоть до бронхита, фарингита", – пояснила она.

Срок восстановления обоняния и вкусовых рецепторов у людей разный. Если к одним эти функции могут вернуться через несколько дней, то у других процесс может затянуться до полугода и больше.

В свою очередь доктор Евгений Комаровский назвал две ситуации, когда потеря нюха может угрожать человеку серьезными проблемами, вплоть до смерти. Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы определяем качество продуктов.

"Поскольку вы понятия теперь не имеете, воняет или не воняет вот эта еда, то я вас очень прошу внимательно изучайте сроки годности и лишний раз смотрите на упаковки. Если сомневаетесь, нормальная это еда или нет, дайте понюхать кому-нибудь еще, нюх не потерявшему", – пояснил он.

Во-вторых, потеряв нюх, человек не может ощущать запах дыма и запах газа, что особенно опасно в отопительный сезон.

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