Как справиться с бессонницей после коронавируса: советы пульмонолога

Соблюдение простых правил поможет наладить здоровый сон.

Бессонница является одной из проблем, с которой сталкиваются переболевшие коронавирусом. Как ее преодолеть, рассказала в интервью "УНИАН" врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением "Киевской городской клинической больницы №17" Светлана Гук.

Доктор рекомендует в таком случае принимать препарат мелатонин.

"Дозировка может быть: 3 мг, 6 мг, до 10 мг. Мелатонин — один из сильнейших антиоксидантов, помимо того, что это гормон сна, он будет оказывать благотворное влияние на организм. Но его нужно принимать правильно и понимать, что это не снотворное. Дело не только в том, что его нужно принять уже с выключенным светом и после этого свет не включать. Нельзя рассчитывать, что вы его примете и будете спать до утра, как богатырь", – подчеркнула Гук.

Она также рекомендует прогулки, а перед сном – выключать гаджеты и телевизор.

"Совет покажется нудным. Я понимаю, что посягаю на "золотые привычки", вечером хочется посмотреть в экран (непонятно зачем). Но погуляйте вечером, поужинайте не позже, чем за три часа до сна, откажитесь от тяжелой пищи. Если вы прогуляетесь, примете душ, возьмете книгу, примете мелатонин, то пройдет недолгое время, и сон наладится", – добавила врач.

Вторая беда, с которой сталкиваются пациенты с Covid-19, – слабость. Как и в случае с бессонницей, волшебной пилюли тут тоже нет. Пульмонолог советует людям больше двигаться, гулять на свежем воздухе.

"Если пациенту слишком тяжело после ковида, он может ходить возле кровати, если ему легче – может выйти на балкон, если ему еще легче – может пройти по своему кварталу. Мы не сможем сейчас рассказать об универсальном уровне нагрузки. У всех будет по-разному", – пояснила врач.

По словам Гук, человеку чаще просто купить таблетку, которая сделает все за него. Однако медикаменты – не выход, а лишь обман организма, и рано или поздно этот даст сбой.

Тем временем в Украине кривая коронавируса снова поползла вверх. По состоянию на 14 января зафиксировано 7 925 новых случаев заражения. Сутками ранее выявлено 6 409 заболевших Covid-19.