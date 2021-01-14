"Не верю", - санврач Ляшко о подпольной вакцинации от COVID-19 в Украине

Замглавы Минздрава заявил, что у них нет информации об официальном ввозе в Украину каких-либо вакцин от коронавируса.

Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что не верит в то, что в одной из частных клиник Киева проводилась подпольная вакцинация от COVID-19.

"Для меня это фейк, пока не будет фактов, которые подтверждены комиссиями или соответствующими правоохранительными органами", — сказал Ляшко.

Главный санврач Украины уверен, что "не происходило никакой подпольной вакцинации". Он добавил, что, согласно информации от их каналов, ни одна вакцина от коронавирусной инфекции официально в Украину не попадала.

"Я не верю, что кто-то что-то завез. Если и завозили, то это вакцина Pfizer, а вакцина Pfizer требует температуры транспортировки -70 градусов", — сказал Ляшко.

Он напомнил, что премьер-министр Украины поручил лицензионной комиссии Минздрава проверить частную клинику, которую упоминают в сообщениях касательно подпольной вакцинации. Ляшко пообещал, что после окончания проверки будет организован отдельный пресс-брифинг.

Отметим, история о нелегальном ввозе вакцины от коронавируса в нашу страну началась 5 января 2021 года. Онлайн-издание "Обозреватель" опубликовало колонку бизнесмена Михаила Бродского, в которой тот прямо заявил, что вакцина против коронавируса в Украину завозится, но нелегально — а вакцинируются ею, также тайно, некоторые высокопоставленные чиновники.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и другим правоохранительным органам проверить информацию о контрабандном ввозе вакцины от коронавируса.

Фокус разбирался что известно о нелегальном ввозе в Украину вакцины от коронавируса.