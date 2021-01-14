Нацсовет просит запретить поставки техники из РФ из-за нового российского закона

В России вступил в силу закон, предусматривающий обязательную предустановку российских приложений.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания из-за вступления в силу российского закона, призвал производителей отказаться от поставок устройств из России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Регулятор отметил, что трансляция российских телеканалов запрещена санкциями, которые ввели по решению СНБО и утвердили указом президента. А на смартфонах и других устройствах, произведенных для использования на территории РФ, установлены приложения компаний, подпадающих под санкции.

С 1 апреля 2021 года в России нельзя будет продавать телевизоры со Smart TV без предустановленных российских программ, утвержденных правительством. В перечень сервисов для смарт-телевизоров вошли приложения Первого канала, НТВ, "Кинопоиска", ivi, Wink, Оkkо, Morе.tv, Premier, "Смотрим", Start.

"Мы обращаемся к сетям розничной торговли и частных предпринимателей также прекратить практику установления программ, которые позволяют просматривать запрещены каналы или пользоваться запрещенными сервисами, при продаже электронных устройств конечному потребителю", — сообщил регулятор.

Нацсовет обратился в Кабмин и СНБО с просьбой приложить усилия, чтобы предотвратить поставки техники, так как это чревато созданием "дополнительных рисков для общественного покоя", усилением "информационного влияния государства-агрессора".

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