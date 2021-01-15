Сначала сложилась, потом развернулась. Фуру занесло на мосту в Киеве (видео)

Люди и другие автомобили в ДТП не пострадали.

Около 6 утра 15 января на Южном мосту в Киеве занесло фуру, говорится в сообщении патрульной полиции. По словам водителя, он не справился с управлением из-за плохих дорожных условий.

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Во время заноса грузовик-фура MAN фактически сложился, в результате чего был заблокирован руль и пробит топливный бак. В момент аварии других автомобилей не было рядом, поэтому никто больше не пострадал. Но движение по двум полосам из трех на 40 минут было заблокировано.

Напомним, в Украине с четверга, 14 января, ухудшаются погодные условия из-за снегопада. Всего с начала суток поступило более 1 200 сообщений об авариях на дорогах. Круглосуточно работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения. Патрульная полиция работает в усиленном режиме.

В Telegram-каналах публикуют видео ДТП, которые еще сильнее затрудняют передвижение по столице.