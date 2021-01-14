Снегопад в Киеве парализовал движение на дорогах (фото)
В столице из-за снега практически все основные артерии, соединяющие город, застыли в пробках.
В Telegram-каналах публикуют видео ДТП, которые еще сильнее затрудняют передвижение столицей.
Так, на проспекте Павла Тычины возле пешеходного перехода столкнулись две машины.
По данным Google-карт, весь центр Киева стоит в пробках. Бульвар Тараса Шевченко и проспект Победы скованы. На Шулявском мосту также фиксируются сильные пробки из-за ремонтных работ.
По Набережному шоссе, мосту Метро и Патона также затруднено движение.
Google-карты отмечают более десяти ДТП по Киеву по состоянию на 17:55: на перекрестке улиц Александра Довженко и Елены Телиги, на Жилянской, недалеко от метро Шулявская.
Как передает синоптик Наталья Диденко, Киев находится в зоне снегопадов. Ожидается понижение температуры и выпадение снега. Завтра в Киеве ожидается понижение температуры воздуха до -10, -12 по Цельсию.
Напомним,что Киев вошел в ТОП-5 городов мира по количеству пробок.
Также в Киев идут морозы. Ожидается снижение температуры до -18 на выходных. На дорогах столицы работает 544 единицы снегоуборочных машин.