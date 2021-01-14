Снегопад в Киеве парализовал движение на дорогах (фото)

В столице из-за снега практически все основные артерии, соединяющие город, застыли в пробках.

В Telegram-каналах публикуют видео ДТП, которые еще сильнее затрудняют передвижение столицей.

Так, на проспекте Павла Тычины возле пешеходного перехода столкнулись две машины.

[ + – ] ДТП на проспекте Тычины.

По данным Google-карт, весь центр Киева стоит в пробках. Бульвар Тараса Шевченко и проспект Победы скованы. На Шулявском мосту также фиксируются сильные пробки из-за ремонтных работ.

[ + – ] Ситуация с пробками по состоянию на 17:55.

По Набережному шоссе, мосту Метро и Патона также затруднено движение.

Google-карты отмечают более десяти ДТП по Киеву по состоянию на 17:55: на перекрестке улиц Александра Довженко и Елены Телиги, на Жилянской, недалеко от метро Шулявская.

Как передает синоптик Наталья Диденко, Киев находится в зоне снегопадов. Ожидается понижение температуры и выпадение снега. Завтра в Киеве ожидается понижение температуры воздуха до -10, -12 по Цельсию.

[ + – ] Прогноз погоды

Напомним,что Киев вошел в ТОП-5 городов мира по количеству пробок.

Также в Киев идут морозы. Ожидается снижение температуры до -18 на выходных. На дорогах столицы работает 544 единицы снегоуборочных машин.