Идут морозы до -18: киевлян призвали готовиться к серьезным холодам

В столице из-за ухудшения погоды отменяется проведение сезонных ярмарок.

Киевлян предупреждают о резком ухудшении погодных условий в столице.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, в пятницу и субботу, 15 и 16 января, в столице ожидается значительное снижение температуры.

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью 15-16 января ожидается до 13-18° мороза, днем – до 11-15° мороза. Так же холодная погода сохранится 17-18 января", – сообщают в КГГА.

Кроме того, 15-17 января из-за ухудшения погодных условий в Киеве отменяется проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Они состоятся только 13 и 14 января, пишут в КГГА.

На фоне резкого похолодания специалисты советуют во время мороза одеваться многослойно, не забывать про перчатки, шапку и шарф, а также надевать сухую обувь, которая не сдавливает ноги.

Также людей призывают не выходить на мороз голодными.

"А если проводите целый день на улице, заходите каждый час или полчаса в теплое помещение", – отмечают в КГГА.

По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Натальи Голеня, с 20 января по всей Украине ожидается приход атлантического воздуха, который принесет потепление, передают "Факты".

Ранее сообщалось, что в Украине 13-го и 14 января синоптики прогнозируют снег и существенное снижение температуры.