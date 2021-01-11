"Не забудьте о термобелье": синоптики прогнозируют в Украине сильные морозы и снегопады

Пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. В ночные часы температура может опуститься до -14-20 градусов.

В Украине 13-го и 14 января синоптики прогнозируют снег и существенное снижение температуры. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В северных и центральных областях Украины ожидается снег, на юге и юго-востоке – снег с дождем. Температура ночью -1…- 14°, днем – -2….-10°. По прогнозу синоптиков, холоднее всего будет в Сумской и Харьковской областях 14 января.

Наиболее теплая погода будет держаться в Ужгороде, Львове, Одессе, Николаеве и Херсоне, в этих городах температура воздуха не опустится ниже -4°.

В Киевской области 13-го и 14 января будет идти небольшой снег. Температура ночью -3…-8°, днем – -1…-6°.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. В ночные часы температура может опуститься до -14-20 градусов.

"Арктическая масса будет заползать постепенно, снижая температуру воздуха до небольших, а затем до умеренных морозов. А потом и к сильным", – написала синоптик.

В понедельник-вторник, 11-12 января, погоду Украины будет определять антициклоническое поле, поэтому страшных снегопадов не ожидается. Осадки возможны в Крыму и в западной части Украины.

13 января на юго-восток Украины выйдет активный циклон, который действительно усложнит там погоду – мокрый снег, снег и даже дождь (потому что днем на юго-востоке еще может быть сравнительно тепло) плюс налипание мокрого снега, гололед и штормовой ветер.

"Рейтузы, панталоны и синие спортивки уже уходят в прошлое, не забудьте о термобелье – как раз будет ему звездный час", – советует Диденко.

Кроме того, по ее словам, циклон захватит восток Украины, Днепропетровщину, Сумщину и Запорожье, "притащив" за собой осадки и сильный ветер. Но быстро покинет наши пределы.

13-14 января хвосты атмосферных фронтов северного циклона будут затрагивать западные и северные области страны. Периодически будет идти снег.

Напомним, ранее климатологи частично изменили нормы температуры воздуха и выпадения осадков для Киева. Внесенные изменения отражают влияние глобального потепления на климат в Украине. Теперь для декабря климатической нормой температуры в Киеве считается -1,8°С (было -2,3°С), выпадения осадков – 47 мм (было 52 мм). Годовые значения нормы такие: средняя температура воздуха +9,0°С (было +7,7°С), осадки – 618 мм (было 650 мм).