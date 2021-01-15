В Украине больше не будет "красных дипломов"

Последние "красные дипломы" в Украине были выданы в 2020 году.

Выпускники вузов в Украине больше не будут получать дипломы о высшем образовании с отличием, которые также называют "красными дипломами". Соответствующий приказ №1571 от 29 декабря 2020 года подписал руководитель Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В силу приказ вступил уже с начала января 2021 года. В нем говорится, что теперь выпускники будут получать дипломы без возможности получить награду.

Одновременно с этим перестал действовать предыдущий приказ МОН, устанавливавший формы документов о высшем образовании.

При этом в министерстве утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки, а также новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. Теперь в дипломах специалиста и младшего специалиста будет указываться образовательно-квалификационный уровень в графе "степень высшего образования".

Также в дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра у выпускников-иностранцев будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент вступил в начале обучения в Украине.

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