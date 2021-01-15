400 тысяч домохозяйств с электрокотлами получат субсидию по 1000 гривен на семью

На совещании у премьера задумались, зачем было переводить целые населенные пункты на электроотопление, чтобы потом отобрать у них льготы.

Действующий народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Штепа поделился подробностями онлайн-совещания народных депутатов с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, состоявшегося вечером в четверг, 14 января.

"Как и вы, я был совершенно разочарован, когда узнал, насколько могут вырасти суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году, в частности – за электроэнергию и газ", – написал "слуга" на свой Facebook-странице в пятницу, 15 января.

По словам народного избранника, "такая ситуация" возникла в связи с тем, что Украина недавно отказалась от государственного регулирования цен на жилищно-коммунальные услуги.

"Это стандартная мировая практика – цену регулирует рынок. К сожалению, в наших реалиях, когда почти все облгазы и значительные энергетические компании принадлежат людям, чьи фамилии прекрасно знает каждый украинец, такая практика оказалась ошибочной и привела к самовольному увеличению цен", – пояснил Штепа.

Нардеп отметил, что тем не менее приходится выходить из уже сложившейся ситуации, так как в стране, по приблизительным подсчетам имеется более 400 тысяч домохозяйств, которые пользуются электрическими котлами для отопления.

"Выглядит очень странно, когда целые населенные пункты переводили на электроотопление, мотивируя это льготами от государства, а затем эти льготы отменили. Напомню, что правительство своим решением отменило льготный тариф на электроотопление в размере 0,9 грн. на первые 3000 кВт/ч в месяц", – напомнил нардеп.

В ходе заседания было решено, что домохозяйствам, которые используют электрокотлы, будет предоставлена адресная финансовая помощь (субсидия), вне зависимости от уровня благосостояния того или иного домохозяйства.

"Для защиты 400 тысяч домохозяйств с электрокотлами предусмотрено уже с 1 января 2021 оказывать адресную финансовую помощь объемом около 1000 гривен, независимо от материального положения семьи", – сообщается в решении по результатам онлайн-совещания со Шмыгалем. По словам Штепы, помощь будет предоставляться в период текущего отопительного сезона.

Как отметил премьер-министр, для ее получения соискателям будет необходимо воспользоваться приложением, подобным тому, которое было предложено физлицам-предпринимателям для получения 8000 гривен соцпомощи в конце 2020 года.

"Прекрасно понимая, что людям пожилого возраста, пенсионерам и маломобильным группам населения будет трудно не то что оформить новый вид помощи, а также узнать, как это делается, я спросил премьер-министра по процедуре", – продолжил свое повествование Штепа. По его словам: "Премьер-министр ответил, что замечания будут учтены при подготовке постановления".

Напомним, как стало известно в пятницу, 15 января, правительство возвращается к госрегулированию цены на газ. Кабмин намерен установить ее предельное значение на уровне 7 гривен за кубометр, с ежегодным пересмотром. Такое решение было принято на фоне все более разрастающихся тарифных протестов по всей Украине.