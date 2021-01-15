Ляшко о запрете продажи носков во время локдауна: это идея бизнеса

Главный санврач рассказал, что перед введением локдауна с представителями бизнеса провели много встреч.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что запрет на продажу товаров не первой необходимости в период локдауна — просьба бизнеса. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Я сейчас скажу такую ​​сокровенную вещь: эти ограничения — просьба бизнеса", — сказал Ляшко. По его словам, перед введением жестких ограничений было проведено много встреч с представителями бизнеса.

Ляшко говорит, что Минздрав ввел ограничения, не потому что "вирус носками передается". Замминистра также говорит, что для супермаркетов во время локдауна запрета на продажу презервативов не существует.

Он пояснил, что существует бизнес, который продает исключительно посуду, одежду или игрушки.

"И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки. Мы же не потому вводим ограничения, что вирус носками передается", — рассказал Ляшко.

По словам Ляшко, презервативы относятся как к средствам личной гигиены, так и к изделиям медицинского назначения.

"Во время карантина их спокойно можно продавать в том числе и на кассе в супермаркетах. Запрета не существует", — сказал он.

Напомним, согласно ограничениям, на время действия карантина продажа бытовой химии, носков и колготок запрещена. В мессенджерах пользователи делятся фотографиями соблюдения ограничений в супермаркетах.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу "Украина 24" заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна), который действует с 8 по 24 января. По его словам, с 25 января страна вернется к адаптивным карантинным ограничениям "оранжевой зоны", которые действовали до 8 января.