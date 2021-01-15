В Киеве на Соломенке прохожие заметили флаги "ДНР" (фото)

По словам очевидцев, рядом из грузовика выгружали ящики около люди с автоматами, но полиция объяснила, что происходит.

На проспекте Лобановского прохожие заметили на здании Дома культуры в Киеве флаги террористов "ДНР". Об этом говорится в сообществе "Los Solomas" в Facebook.

По словам очевидцев, рядом из грузовика выгружали ящики около люди с автоматами.

Как оказалось, в Доме культуры снимают новый фильм, в котором рассказывается об антитеррористической операции на Донбассе. Флаг так называемой "ДНР" является лишь реквизитом. Об этом рассказали Obozrevatel в патрульной полиции Киева.

Напомним, стриминговый видеосервис Netflix снимал в Украине свой первый фильм. Кинолента будет называться "The Last Mercenary" ("Последний наемник"). Это комедийный боевик о политических интригах на государственном топ-уровне. По сюжету, события разворачиваются во Франции, однако большая часть съемок прошла в Киеве с 10 по 26 августа. Также съемки проходили в Париже.

Среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов. За съемочным процессом наблюдали жители и гости столицы, а кадры с героем боевика разлетелись по сети.