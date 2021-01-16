Искали 20 часов. Заблудившегося в горах Закарпатья львовянина нашли в Румынии

Спасли пропавшего волонтеры.

Много часов закарпатские спасатели и волонтеры прочесывали горную местность в метель и 15-градусный мороз в поисках заблудившегося туриста. Нашли его в полукилометре от границы на румынской стороне. У него признаки обморожения пальцев рук и ног, сообщило издание ZAXID.NET.

Обнаружили пропавшего волонтеры добровольного спасательно-поискового поста Marmaros Rescue Hut, расположенного в Мармароси.

[ + – ] Спасательно-поисковый пост Marmaros Rescue Hut в долине Струнга (1470 м), в котором останавливаются альпинисты, лыжники, туристы

25-летний львовянин Стефан один пошел в поход на гору Поп-Иван (1936 м). Днем 14 января был сильный снегопад, толщина выпавшего снега достигла 50 см. Турист потерял ориентировку и заблудился. Он сам позвонил спасателям, но не смог сказать, где находится. Спасатели начали прочесывать местность.

Стефан рассказывал по телефону, что его засыпает снегом, болит нога, два раза он откапывал свою палатку от снега.

Его друг позвонил волонтерам, сообщил приблизительные координаты заблудившегося и попросил помощи. В 22 часа два волонтера на скитур (горные лыжи, на которых можно ходить) отправились на поиски.

Потерявшегося нашли через 2–3 часа в полукилометре от границы на румынской стороне. Обнаружили его по свету фонарика. Турист уже был без палатки и тяжело передвигался. "Наши ребята осмотрели его рюкзак, выбросили все лишнее, чтобы облегчить его. Начали транспортировать его на пластиковых акья (спасательные сани, – Прим. ред.). Около 7 утра они были на позвоночнике горы Поп-Иван. С помощью 40-метровой веревки и альпинистского снаряжения спустили его с горы вниз. В 18:00 15 января его доставили в горное убежище", – сообщил волонтер Алексей Тригубьяк.

У Стефана есть признаки обморожения на пальцах ног и рук. Вокруг приюта почти метр снега. В 21:00 в ГСЧС Закарпатья сообщили, что туриста доставят в медучреждение на вездеходе "Богун".

Напомним, ГСЧС сообщала, что 14 января, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень). Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщила об осложнении погодных условий на г. Поп-Иван Черногорский. Туристам советовали воздержаться от выхода в высокогорье.