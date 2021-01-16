Армия Украины заняла 25-е место в рейтинге "GF-2021", оказавшись седьмой по мощи в Европе

В ТОП-3 мощнейших армий мира традиционно вошли США, Россия и Китай.

Украина заняла 25-е место в ежегодном глобальном "Рейтинге военной мощи-2021" (англ. "Global Firepower ranking-2021"), опубликованном на одноименном американском аналитическом ресурсе, сопоставляющем размеры, оснащенность и подготовленность вооруженных сил разных государств, а также финансовую способность стран к поддержанию этих армий.

"В итоговом рейтинге "Global Firepower", приведенном ниже, используется более 50 индивидуальных факторов для определения индекса мощи "Power Index" ("PwrIndx") каждой отдельной страны по категориям – от потенциальной военной мощи и финансового положения страны до ее логистических возможностей и географии", – отмечается в преамбуле к исследованию.

Сообщается, что "идеальный" индекс "PwrIndx", должен составлять показатель в "0,0000", однако такой показатель является технически недостижимым. При этом, формула подразумевает обратную пропорцию: чем больше присваиваемый индекс – тем меньше теоретический боевой потенциал страны (без учета ядерного оружия).

Так выглядит первая тридцатка стран рейтинга "GF-2021":

Источник: Globalfirepower.com

По оценкам американских экспертов, армия Украины по своей боеспособности расположилась сразу после армии Вьетнама (24 место) и перед вооруженными силами Таиланда (26 место). Следом идут Алжир и Северная Корея. Отметим, что по сравнению с прошлогодним рейтингом, Украина поднялась на одну позицию вверх.

При этом, ВСУ оказались седьмыми по силе в Европе, расположившись позади Франции и Великобритании (7-е и 8-е места мирового рейтинга "GF-2021" соответственно), а также Италии (12-е место), Германии (15-е место), Испании (18-е место) и Польши, занимающей 23-е место глобального индекса.

Если рассматривать украинские Вооруженные силы по мощи отдельных родов войск, то самый весомый вклад в попадание ВСУ на 25-е место внесли Сухопутные силы. Их потенциал находится от 13-м месте по танковой мощи, и на 7-м – по общей мощи всей бронетехники, включая БТР, БМП и пр. Кроме того, Украина занимает 7-е место в мире по артиллерийской ударной мощи, а также является 13-й на планете по ракетному потенциалу, что тоже укрепляет ее позиции в общем рейтинге. По суммарным показателям, Сухопутная армия Украины занимает 13-е место среди всех сухопутных сил на Земле.

Военно-воздушные силы Украины оцениваются американскими аналитиками, как 36-ые по силе, среди боевой авиации мира. Так, наилучшая ситуация в категории боевых вертолетов – 19-е место, и штурмовой авиации – 18-е место. Наихудшее положение – по числу и новизне истребителей – 39-е место, а также заправочной авиации, которая по данным экспертов из США у Киева отсутствует вовсе. При этом, самым слабым звеном украинской армии оказались Военно-морские силы, расположившись на 61-м месте в глобальном рейтинге "GF-2021".

Отметим, что хоть рейтинг "Global Firepower" и составляется частными экспертными организациями, однако является столь авторитетным, что на него ссылаются крупнейшие мировые СМИ (включая, к примеру, "Forbes" и "Newsweek"), а также официальные лица многих стран: начиная от военных чиновников и заканчивая лидерами отдельных государств.

Напомним, недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев вступился за премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявив, что последний не виноват в поражении военных Армении в Нагорном Карабахе, поскольку вооруженные силы его страны развалили еще предшественники Пашиняна.