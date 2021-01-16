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Армия Украины заняла 25-е место в рейтинге "GF-2021", оказавшись седьмой по мощи в Европе

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Фото: informator.ua | Солдаты сухопутных войск ВСУ.

В ТОП-3 мощнейших армий мира традиционно вошли США, Россия и Китай.

Украина заняла 25-е место в ежегодном глобальном "Рейтинге военной мощи-2021" (англ. "Global Firepower ranking-2021"), опубликованном на одноименном американском аналитическом ресурсе, сопоставляющем размеры, оснащенность и подготовленность вооруженных сил разных государств, а также финансовую способность стран к поддержанию этих армий.

"В итоговом рейтинге "Global Firepower", приведенном ниже, используется более 50 индивидуальных факторов для определения индекса мощи "Power Index" ("PwrIndx") каждой отдельной страны по категориям – от потенциальной военной мощи и финансового положения страны до ее логистических возможностей и географии", – отмечается в преамбуле к исследованию.

Сообщается, что "идеальный" индекс "PwrIndx", должен составлять показатель в "0,0000", однако такой показатель является технически недостижимым. При этом, формула подразумевает обратную пропорцию: чем больше присваиваемый индекс – тем меньше теоретический боевой потенциал страны (без учета ядерного оружия).

Так выглядит первая тридцатка стран рейтинга "GF-2021":

Рейтинг, топ, вооруженных сил, военная мощь, сравнение
Рейтинг, топ, вооруженных сил, военная мощь, сравнение
Рейтинг, топ, вооруженных сил, военная мощь, сравнение
Рейтинг, топ, вооруженных сил, военная мощь, сравнение
Рейтинг, топ, вооруженных сил, военная мощь, сравнение
Рейтинг, топ, вооруженных сил, военная мощь, сравнение

Источник: Globalfirepower.com

По оценкам американских экспертов, армия Украины по своей боеспособности расположилась сразу после армии Вьетнама (24 место) и перед вооруженными силами Таиланда (26 место). Следом идут Алжир и Северная Корея. Отметим, что по сравнению с прошлогодним рейтингом, Украина поднялась на одну позицию вверх.

При этом, ВСУ оказались седьмыми по силе в Европе, расположившись позади Франции и Великобритании (7-е и 8-е места мирового рейтинга "GF-2021" соответственно), а также Италии (12-е место), Германии (15-е место), Испании (18-е место) и Польши, занимающей 23-е место глобального индекса.

Если рассматривать украинские Вооруженные силы по мощи отдельных родов войск, то самый весомый вклад в попадание ВСУ на 25-е место внесли Сухопутные силы. Их потенциал находится от 13-м месте по танковой мощи, и на 7-м – по общей мощи всей бронетехники, включая БТР, БМП и пр. Кроме того, Украина занимает 7-е место в мире по артиллерийской ударной мощи, а также является 13-й на планете по ракетному потенциалу, что тоже укрепляет ее позиции в общем рейтинге. По суммарным показателям, Сухопутная армия Украины занимает 13-е место среди всех сухопутных сил на Земле.

Военно-воздушные силы Украины оцениваются американскими аналитиками, как 36-ые по силе, среди боевой авиации мира. Так, наилучшая ситуация в категории боевых вертолетов – 19-е место, и штурмовой авиации – 18-е место. Наихудшее положение – по числу и новизне истребителей – 39-е место, а также заправочной авиации, которая по данным экспертов из США у Киева отсутствует вовсе. При этом, самым слабым звеном украинской армии оказались Военно-морские силы, расположившись на 61-м месте в глобальном рейтинге "GF-2021".

Отметим, что хоть рейтинг "Global Firepower" и составляется частными экспертными организациями, однако является столь авторитетным, что на него ссылаются крупнейшие мировые СМИ (включая, к примеру, "Forbes" и "Newsweek"), а также официальные лица многих стран: начиная от военных чиновников и заканчивая лидерами отдельных государств.

Напомним, недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев вступился за премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявив, что последний не виноват в поражении военных Армении в Нагорном Карабахе, поскольку вооруженные силы его страны развалили еще предшественники Пашиняна.