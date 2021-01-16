Экс-нардеп Елена Бондаренко обвинила ВСУ в обстреле мирных жителей (видео)

По словам экс-нардепа, ВСУ обстреливали Донецк, Луганск и другие населенные пункты "прямо с воздуха".

"Армия использовалась против собственного народа", — заявила Бондаренко в эфире телеканала "НАШ".

По ее словам, из украинской армии сделали преступницу. А любой, кто носит погоны – это преступник, по морали и по закону. Украина, по мнению бывшего народного депутата, воюют с теми, кто не явился. Нет ни одного доказательства участия регулярных вооруженных сил Российской Федерации. Это невозможно доказать.

При этом, по ее мнению, доказать обстрелы украинской армией мирные города в 2014 есть. "26 мая Донецк, 2 июня – Луганск, Кондрашевка, Счастье. Еще можно с десяток населенных пунктов назвать, которые подвергались в 14-ом году обстрелу с воздуха. Нашими вооруженными силами, которые до сих пор используют на востоке оружие: танки, пушки, артиллерию. У нас что какие-то особые снаряды, которые очень точно летят и знают, куда они попадут?", — возмущается Елена Бондаренко.

Применение армии в АТО, а ныне ООС также противозаконно, как считает Бондаренко. Это прямое нарушение присяги военными. В любой стране участие ВС было бы под запретом.

[ + – ]

Напомним, ранее депутат от партии "Слуга народа" возмутилась борьбой с коммунизмом и декоммунизацией, по ее мнению, это маразм.