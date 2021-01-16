В Крыму разгорается скандал вокруг строительства здания оперного театра австрийцами

Посол Украины в Австрии Александр Щерба требует архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au перестать заниматься строительством оперы в Севастополе.

Австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au собирается построить в оккупированном Севастополе здание оперного театра, однако этому пытается помешать посол Украины в Вене Александр Щерба. Об этом сообщает газета Standard.

Руководитель агентства заявил, что подвергся "атаке троллей", имея в виду телефонный разговор с послом Украины.

"Он потребовал от меня в постсталинском стиле прекратить участие в проекте по строительству оперного театра в Севастополе, поскольку мы будто бы нарушаем санкционное законодательство ЕС. Иначе он пригрозил, что нанесет удар по мне и нашему архитектурному бюро", – рассказал архитектор.

Руководитель бюро уверен, что строительство не подпадает под европейские санкции, а сам он строит оперный театр для жителей полуострова, а не административное здание.

В свою очередь, посол Украины призвал Прикса "не разрушать свою репутацию". Он пообещал, что если его компания не выйдет из проекта, то Киев будет добиваться санкций против нее.

В начале декабря прокуратура Автономной Республики Крым открыла дело в отношении компании.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", специальный представитель по вопросам санкционной политики Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев 5 декабря 2020 года заявил, что "Украина запустила также внутригосударственные процедуры для введения против бюро санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым".

Оперный театр собираются разместить на берегу моря в центре Севастополя, между Артиллерийской и Карантинной бухтами. Площадь территории составляет почти 50 гектаров. На первом этапе будут построены театр оперы и балета, академия хореографии, жилой дом для сотрудников кластера, а также выполнено благоустройство территории.

Как сообщалось ранее, оккупанты в Крыму продают винзавод Коктебель.