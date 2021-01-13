Оккупанты в Крыму продают винзавод Коктебель

На аукцион выставлены 73 здания завода.

Российские "власти" продают завод марочных вин "Коктебель", на торги выставлены все объекты завода. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные на данные официального сайта РФ для размещения информации о проведении торгов.

На аукцион выставлены 73 здания завода, включая цеха и другую недвижимость. Их стоимость 80,8 млн рублей. Также отмечается, что земельные участки предприятия оценены в более чем 17,35 млн рублей, движимое имущество – чуть менее двух миллионов рублей.

Торги запланированы на 26 января.

Напомним, 14 декабря в аннексированном Крыму, за 5 млрд 327 млн рублей был продан крупнейший винзавод на полуострове – "Массандра". Обладателем 100% акций "Массандры" стало ООО "Южный проект", являющееся дочерней компанией банка "Россия".

Глава прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный заявил, что присвоение и продажу имущества АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" в аннексированном Россией Крыму Киев классифицирует, как военное преступление.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, комментируя эту новость, заявил, что в список успешных судебных дел Украины против России может войти дело об ограблении крымского винзавода "Массандра". Резников заранее сказал, что все, кто будут участвовать в аукционе по приобретению завода вин "Массандра", станут нарушителями украинского законодательства.