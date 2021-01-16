Друг Стерненко в Одессе зарезал человека, его объявили в розыск, - СМИ

Мужчина, на которого напал, или от которого защищался Кружилин, умер.

Сотрудники полиции обнаружили труп мужчины возле аптеки, — сообщает Страна.

По данным издания, мужчина скончался от ножевых ранений в шею, живот и спину. Происшествие произошло на улице Ильфа и Петрова, скончавшемуся мужчине 36 лет.

Полиция объявила в розыск Дмитрия Кружилина. Телеграм-канал "Ху***я Одесса" опубликовал скан полиции по поводу розыска активиства.

Дмитрий Кружилин – глава общественной организации "Клевер". Ранее известен тем, что он напал на SMM-менеджера Партии Шария Данила Журавского. Его отпустили под домашний арест. Известно, что за Дмитрием Кружилиным тянется шлейф судимостей за разбои и грабежи. Об этом рассказал блогер Анатолий Шарий на своем YouTube-канале.

Дмитрий Геннадьевич Кружилин 1980 года рождения официально является местным общественным деятелем и возглавляет организацию «Клевер». В мае 2018 года ее представители выгнали бездомных и ромов из центра города.

В августе 2005 года на Кружилина поступило заявление в полицию о краже имущества в квартире, куда он проник через окно. В июне 2008 года еще один местный житель заявил о хулиганских действиях Кружилина. Выяснилось, что он был ранее осужден за нанесение тяжких телесных повреждений.

По данным Страны, Дмитрий Кружилин является близким другом активиста Сергея Стерненко. Его подозревают в умышленном убийстве человека. По словам активиста это была самозащита. СБУ обвиняет активиста в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Дело длится с 2018 года.

Напомним, Сергея Стерненко отправили под домашний арест.