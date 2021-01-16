Борьба с пандемией и экономика: Шмыгаль назвал приоритеты для Кабмина в 2021 году

От борьбы с коронавирусом зависит и туризм, и международная экономика, и открытие границ.

“Реформа медицины в контексте пандемии коронавируса является очень важной", — сообщил премьер-министр Украины в интервью Украина 24.

Самой важной проблемой является, коронавирус. По словам Шмыгаля, "это кризисный приоритет номер один". В приоритетах правительства также находится развитие экономики, поддержка малого и среднего бизнеса. Поддержка жителей страны, а также развитие образования.

Премьер-министр также подчеркнул, что важно развивать промышленность и поддерживать украинского производителя.

"Один из важных приоритетов – развитие нашего производителя и промышленности. Мы сейчас докладываем много усилий для продвижения и подписывания экспортных контрактов на международной арене. Созданное в прошлом году Министерство стратегических областей промышленности активно работает и дает хороший результат в видео конкретных контрактах для наших предприятий. В конце прошлого года впервые за последние 20 лет были подписаны договоры на строительство трех самолетов "Антонов" и еще целый ряд перспективных договоров. Этим будем заниматься в 2021 году. У нас будет много хороших достижений, думаю, мы все их увидим", — сообщает о планах премьер-министр.

Напомним, 22 июля 2020 года в Украине появилось Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ранее Верховная Рада приняла бюджет страны, в котором ожидается рост экономики на 4,6%.