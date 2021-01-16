Боротьба з пандемією та економіка: Шмигаль назвав пріоритети для Кабміну у 2021 році

Від боротьби з коронавірусом залежить і туризм, і міжнародна економіка, і відкриття кордонів.

"Реформа медицини в контексті пандемії коронавірусу є дуже важливою", — повідомив прем'єр-міністр України в інтерв'ю Україна 24.

Найважливішою проблемою є коронавірус. За словами Шмигаля, "це кризовий пріоритет номер один". У пріоритетах уряду також знаходиться розвиток економіки, підтримка малого та середнього бізнесу. Підтримка жителів країни, а також розвиток освіти.

Прем'єр-міністр підкреслив, що важливо розвивати промисловість і підтримувати українського виробника.

"Один із важливих пріоритетів — розвиток нашого виробника і промисловості. Ми зараз докладаємо багато зусиль для просування і підписування експортних контрактів на міжнародній арені. Створене в минулому році Міністерство стратегічних галузей промисловості активно працює й дає хороший результат у вигляді конкретних контрактів для наших підприємств. Наприкінці минулого року вперше за останні 20 років були підписані договори, що передбачають будівництво трьох літаків "Антонов" і ще цілий ряд перспективних договорів. Цим будемо займатися в 2021 році. В нас буде багато хороших досягнень, думаю, ми всі їх побачимо ", — повідомляє про плани прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 22 липня 2020 року в Україні з'явилося Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Раніше Верховна Рада прийняла бюджет країни, в якому очікується зростання економіки на 4,6%.