Владимир Зеленский подписал бюджет Украины на 2021 год

Дефицит бюджета на следующий год составляет свыше 246 млрд. гривен

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", сообщается на сайте главы государства.

Согласно документу, доходы госбюджета в новом году предусмотрены в размере 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн, а расходы – 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн. Предельный объем дефицита составляет 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн. Это – 17,78% от доходной части документа.

В Офисе президента отметили ряд важных моментов в госбюджете – 2021. Так, на здравоохранение предусмотрено 160 млрд. грн, на науку и образование – почти 170 млрд. грн. На нацбезопасность и оборону заложено 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

С 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы увеличится до 6 тыс. грн, а с 1 декабря – до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за государственный бюджет на 2021 год 15 января. Перед тем, как подать документ на голосование во втором чтении, в него внесли 2,5 тыс. правок. В парламенте его поддержали 289 депутатов. Ни одного голоса не дали ОПЗЖ, "Европейская Солидарность" и "Голос".

С нового года содержание Офиса Президента станет дороже на 39%. Расходы на Офис генпрокурора Украины поднимутся на 46%, а дотации на Государственное бюро расследований – на 67%. Финансирование Секретариата Кабмина дополнительно увеличится на 14,2 млн грн, а Верховной Рады – на 247 млн ​​гривен.

При этом на медицину заложено средств меньше почти в два раза, чем просило Министерство здравоохранения, и глава ведомства Максим Степанов заявил, что этих денег будет недостаточно.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, государственный бюджет может быть пересмотрен после первого квартала следующего года. . То же прогнозирует НБУ в случае, если Украине задержат внешнее макро-кредитование.