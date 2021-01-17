"Пройдены все пределы!" Кривонос ответил Бондаренко на слова о "преступлениях" ВСУ на Донбассе

Генерал-майор призвал силовиков дать оценку заявлениям бывшего депутата Верховной Рады.

Экс-заместитель секретаря СНБО, генерал-майор Сергей Кривонос на своей странице в Facebook отреагировал на слова экс-депутата "Партии регионов" Елены Бондаренко, которая обвинила украинских военных в преступлениях против народа Донбасса.

Военный уверен, что словами Бондаренко должны немедленно заняться правоохранители.

Он напомнил, что седьмой год полностью отдает себя борьбе с российской агрессией против Украины и руководил обороной краматорского аэродрома. Кривонос подчеркнул: под его командованием были взяты в плен немало кадровых российских военных, и о присутствии регулярных войск РФ на территории Украины он знает не понаслышке. К тому же об этом свидетельствуют сотни задокументированных фактов.

Генерал-майор заявил, что в любой стране мира высказывания против национальной безопасности государства и, тем более, обвинения Вооруженных Сил страны считаются преступлением.

"Когда же эти высказывание открыто звучат из уст бывшего депутата в прямом эфире одного из телеканалов – в таком случае должна быть немедленная реакция Службы безопасности Украины, правоохранительных органов и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания", – говорится в сообщении.

Слова Бондаренко Кривонос назвал запредельными.

"В стране, против которой седьмой год происходит вооруженная агрессия, в которой оккупированы Крым и часть Донецкой и Луганской областей, которая имеет тысячи погибших и раненых и более миллиона беженцев, открытые обвинения воинов в "преступлении" – это пройдены даже не красные линии, а все пределы! Или кто-то имеет позицию другую? Другую имеют только те, кто против нашей Украины, свободной и независимой. Другую имеют "московские вши и украинские гниды" … Но мы найдем керосин, чтобы вывести эту гадость", – написал военный, закончив свой пост словами "Слава Украине!".

Фото: Facebook/Сергей Кривонос

Напомним, в эфире телеканала "НАШ" Елена Бондаренко заявила, что нет ни одного доказательства участия регулярных вооруженных сил Российской Федерации, а из украинской армии сделали преступницу. Мол, ВСУ обстреливали Донецк, Луганск и другие населенные пункты "прямо с воздуха".