"Пройдено всі межі!" Кривонос відповів Бондаренко на слова про "злочини" ЗСУ на Донбасі

Генерал-майор закликав силовиків дати оцінку заявам колишнього депутата Верховної Ради.

Екс-заступник секретаря РНБО, генерал-майор Сергій Кривонос на своїй сторінці в Facebook відреагував на слова екс-депутата "Партії регіонів" Олени Бондаренко, яка звинуватила українських військових в злочинах проти народу Донбасу.

Військовий впевнений, що словами Бондаренко повинні негайно зайнятися правоохоронці.

Він нагадав, що сьомий рік повністю віддає себе боротьбі з російською агресією проти України і керував обороною краматорського аеродрому. Кривонос підкреслив: під його командуванням було взято в полон чимало кадрових російських військових, і про присутність регулярних військ РФ на території України він знає не з чуток. До того ж про це свідчать сотні задокументованих фактів.

Генерал-майор заявив, що в будь-якій країні світу висловлювання проти національної безпеки держави і, тим більше, звинувачення Збройних Сил країни вважаються злочином.

"Коли ж ці висловлювання відкрито звучать з вуст колишнього депутата в прямому ефірі одного з телеканалів — в такому випадку повинна бути негайна реакція Служби безпеки України, правоохоронних органів та Нацради з питань телебачення і радіомовлення", — йдеться в повідомленні.

Слова Бондаренко Кривонос назвав позамежними.

"У країні, проти якої сьомий рік відбувається збройна агресія, в якій окуповані Крим і частина Донецької та Луганської областей, яка має тисячі загиблих і поранених і понад мільйон біженців, відкриті звинувачення воїнів в" злочині "- це пройдені навіть не червоні лінії, а всі межі! Або хтось має позицію іншу? іншу мають тільки ті, хто проти нашої України, вільною і незалежною. іншу мають "московські воші і українські гниди" ... Але ми знайдемо гас, щоб вивести цю гидоту ", — написав військовий, закінчивши свій пост словами "Слава Україні!".

Фото: Facebook/Сергей Кривонос

Нагадаємо, в ефірі телеканалу "НАШ" Олена Бондаренко заявила, що немає жодного доказу участі регулярних збройних сил Російської Федерації, а з української армії зробили злочинницю. Мовляв, ВСУ обстрілювали Донецьк, Луганськ та інші населені пункти "прямо з повітря".