Без осадков, но очень холодно. Гидрометцентр рассказал о погоде в начале недели

Украинцев ждет гололедица на дорогах, а в восточных областях во вторник пройдет небольшой снег.

В Украинском гидрометцентре рассказали о погоде в начале недели.

В ведомстве сообщили, что холодная и без существенных осадков погода будет в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Ночью снег, метели. Температура в большинстве областей днем 12-17° мороза, в южной части, в Прикарпатье и Закарпатье ночью 11-16°, днем 7-12° мороза. На дорогах Украины местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юго-востоке северо-восточный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с", — сообщили синоптики.

В Киеве и области сегодня осадков не будет. В столице днем 13-15° мороза, в области — 12-17° мороза. На дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 3-8 м/с.

19-20 января не будет существенных осадков, только днем ​​19 января в Закарпатье и Прикарпатье, в течение 20 января в большинстве западных областей небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Ожидается температура ночью — 17-22° мороза, 19 января в северо-западных, 20 января в восточных и Сумской областях местами 25-27° мороза, на юге 14-19° мороза.

20 января в большинстве западных областей 8-13° мороза, на Закарпатье и Прикарпатье 4-9° мороза, днем 10-15° мороза, на юге, 20 января и в Киевской, Черкасской, Кировоградской области 7-12° мороза, в западных областях 19 января 6-11° мороза, 20 января от 2° мороза до 3° тепла.

Кроме того, гидрометцентр опубликовал карту, какая была зафиксирована температура ночью на 17 января. Пользователи на странице в Facebook Украинского гидрометцентра отмечали, что температура воздуха достигала -30 градусов.

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Напомним, синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык сообщил, что зимняя погода в Украина пока "не заканчивается, только ее середина".