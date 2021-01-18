Без опадів, але дуже холодно. Гідрометцентр розповів про погоду на початку тижня

На українців чекає ожеледиця на дорогах, а в східних областях у вівторок пройде невеликий сніг.

В Українському гідрометцентрі розповіли про погоду на початку тижня.

У відомстві повідомили, що холодна і без істотних опадів погода буде в східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"Вночі сніг, хуртовини. Температура в більшості областей вдень 12-17 ° морозу, в південній частині, на Прикарпатті та Закарпатті вночі 11-16 °, вдень 7-12 ° морозу. На дорогах України місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 8 м/с, на південному сході північно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с ", — повідомили синоптики.

У Києві та області сьогодні опадів не буде. У столиці вдень 13-15 ° морозу, в області — 12-17 ° морозу. На дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 3-8 м/с.

19-20 січня не буде істотних опадів, лише вдень 19 січня в Закарпатті та Прикарпатті, протягом 20 січня в більшості західних областей невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Очікується температура вночі — 17-22 ° морозу, 19 січня в північно-західних, 20 січня у східних та Сумській областях місцями 25-27 ° морозу, на півдні 14-19 ° морозу.

20 січня в більшості західних областей 8-13 ° морозу, на Закарпатті та Прикарпатті 4-9 ° морозу, вдень 10-15 ° морозу, на півдні, 20 січня і в Київській, Черкаській, Кіровоградській області 7-12 ° морозу, в західних областях 19 січня 6-11 ° морозу, 20 січня від 2 ° морозу до 3 ° тепла.

Крім того, гідрометцентр опублікував карту, яка була зафіксована температура вночі на 17 січня. Користувачі на сторінці в Facebook Українського гідрометцентру відзначали, що температура повітря досягала -30 градусів.

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Нагадаємо, синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик повідомив, що зимова погода в Україні поки "не закінчується, тільки її середина".