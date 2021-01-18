В ПЦУ говорят, что ныряние в прорубь не "смывает" грехи

В Православной церкви Украины рассказали, что традиция нырять в прорубь — не украинская.

В Православной церкви Украины рассказали, что купание в проруби не поможет "смыть" грехи. Об этом рассказали на странице ПЦУ в Facebook.

"В последние годы во время празднования Крещения Господня активизируется мода на массовые ныряния в прорубь. Мотивация у каждого разная: кто-то "смывает грехи", кто испытывает возможности своего тела, а кто аргументирует это соблюдением "давней украинской традиции". Последнее утверждение — ложное" — говорят в церкви.

В ПЦУ сообщили, что у нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было.

"Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Описания такого действа нет ни в древних источниках, ни в исследованиях о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста. Некоторые историки связывают такой обычай с нашими северными соседями, россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма как части здорового образа жизни", — пояснили в церкви.

При этом в ПЦУ отмечают, что не запрещают нырять в холодную воду, но призывают не считать это действие церковным и не связывать ее с Крещением.

Греко-католический священник Роман Демуш рассказал, что купание в проруби — это обряд, который эмигрировал из язычества.

"Нет логики нырять в прорубь раз в год на Крещение — и не ходить в храм в воскресные богослужения! Такое купание-моржевание поможет ровно столько — "как мертвому кадило"!", — сказал он.

Священник РПЦ Павел Островский предложил вместо "народных речных плесканий все-таки сходить в храм на богослужение и прославить Господа".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль накануне зимних праздников призвал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) объединить усилия в борьбе с коронавирусом.