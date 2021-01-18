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В Одессе из-за мороза "закипело" море (фото, видео)

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Фото: Пушкинская

Из-за разницы температуры воздуха и температуры моря образовалось редкое природное явление.

В Одессе из-за сильных морозов "закипело" море. Об этом сообщает местное издание "Пушкинская".

Ночью температура в Одессе упала до –15 градусов, а температура моря была выше нуля. Из-за этой разницы образовалось редкое природное явление.

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По словам издания, сильный мороз не помешал любителям зимнего купания.

"При нас молодой человек зашел в море, нырнул, вышел, сказал, что водичка градусов пять", – сказано в сообщении.

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Напомним, в Украине морозы останутся до 20-21 января, после чего температура поднимется примерно до 0 градусов. Об этом сообщил синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.