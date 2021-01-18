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В Одесі через мороз "закипіло" море (фото, відео)

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Фото: Пушкинская

Через різницю температури повітря і температури моря утворилося рідкісне природне явище.

В Одесі через сильні морози "закипіло" море. Про це повідомляє місцеве видання "Пушкінська".

Вночі температура в Одесі впала до -15 градусів, а температура моря була вище нуля. Через цю різницю утворилося рідкісне природне явище.

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За словами видання, сильний мороз не завадив любителям зимового купання.

"При нас молода людина зайшла в море, пірнула, вийшла, сказала, що водичка градусів п'ять", — сказано в повідомленні.

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Нагадаємо: в Україні морози залишаться до 20-21 січня, після чого температура підніметься приблизно до 0 градусів. Про це повідомив синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.