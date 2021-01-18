На Тернопольщине во время катания на прикрепленных к джипу "санях" погиб юноша (фото)

Компания из четырех человек решила покататься по проезжей части. Водитель был пьяным.

В Тернопольской области в результате катания на прицепленных к джипу самодельных санях погиб 18-летний юноша.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Отмечается, что трагедия произошла накануне вечером в Кременецком районе: компания из четырех человек решила покататься по проезжей части. К автомобилю Jeep-Cherokee они привязали капот от другого транспортного средства. Трое сели на капот, четвертый – за руль.

Во время движения один из них вылетел из саней и по инерции врезался в дерево на обочине. Пострадавшего отправили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, множественными травмами брюшной полости и внутренним кровотечением. Врачам спасти его не удалось, от полученных травм он умер через 20 минут.

Выяснилось, что 29-летний водитель был пьяным. В его крови обнаружили 2,3 промилле алкоголя.

По данному факту начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Ранее сообщалось, что сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев Корбан погиб в результате ДТП около Днепра. 5 января он уехал кататься с одноклассницей на багги. Позже полиция нашла багги на дне реки.