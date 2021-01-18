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На Тернопільщині під час катання на прикріплених до джипу "санях" загинув юнак (фото)

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Тернопільська область, сани, ДТП, поліція, юнак
Фото: tp.npu.gov.ua

Компанія з чотирьох чоловік вирішила покататися проїжджою частиною. Водій був п'яним.

У Тернопільській області в результаті катання на причеплених до джипу саморобних санях загинув 18-річний юнак.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіціі.

Відзначається, що трагедія сталася напередодні ввечері в Кременецькому районі: компанія з чотирьох чоловік вирішила покататися проїжджою частиною. До автомобіля Jeep-Cherokee вони прив'язали капот від іншого транспортного засобу. Троє сіли на капот, четвертий — за кермо.

Тернопільська область, сани, ДТП, поліція, юнак

Під час руху один з чоловіків вилетів з саней і за інерцією врізався в дерево на узбіччі. Постраждалого доправили до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, переломом плеча, множинними травмами черевної порожнини та внутрішньою кровотечею. Лікарям врятувати його не вдалося, від отриманих травм він помер через 20 хвилин.

Тернопільська область, сани, ДТП, поліція, юнак

З'ясувалося, що 29-річний водій був п'яним. У його крові виявили 2,3 проміле алкоголю.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 КК України).

Раніше повідомлялося, що син політика і бізнесмена Геннадія Корбана Лев Корбан загинув в результаті ДТП біля Дніпра. 5 січня він поїхав кататися з однокласницею на баггі. Пізніше поліція знайшла баггі на дні річки.