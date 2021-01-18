На Тернопільщині під час катання на прикріплених до джипу "санях" загинув юнак (фото)

Компанія з чотирьох чоловік вирішила покататися проїжджою частиною. Водій був п'яним.

У Тернопільській області в результаті катання на причеплених до джипу саморобних санях загинув 18-річний юнак.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіціі.

Відзначається, що трагедія сталася напередодні ввечері в Кременецькому районі: компанія з чотирьох чоловік вирішила покататися проїжджою частиною. До автомобіля Jeep-Cherokee вони прив'язали капот від іншого транспортного засобу. Троє сіли на капот, четвертий — за кермо.

Під час руху один з чоловіків вилетів з саней і за інерцією врізався в дерево на узбіччі. Постраждалого доправили до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, переломом плеча, множинними травмами черевної порожнини та внутрішньою кровотечею. Лікарям врятувати його не вдалося, від отриманих травм він помер через 20 хвилин.

З'ясувалося, що 29-річний водій був п'яним. У його крові виявили 2,3 проміле алкоголю.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 КК України).

Раніше повідомлялося, що син політика і бізнесмена Геннадія Корбана Лев Корбан загинув в результаті ДТП біля Дніпра. 5 січня він поїхав кататися з однокласницею на баггі. Пізніше поліція знайшла баггі на дні річки.