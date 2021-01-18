Ущерба на 2,5 млн. Киберполиция остановила работу сети нелегальных онлайн-кинотеатров (видео)

Злоумышленнику из Ивано-Франковска грозит до двух лет лишения свободы.

Нелегальный сайт нарушал права 4 иностранных компаний, транслируя кинопродукцию без их разрешения, — сообщает пресс-служба Киберполиции.

Как видно на видео, женщина, которая была дома во время проведения обыска сказала, что не знает, что это за сайты, и откуда на компьютере заставки фильмов. По словам женщины, ноутбуком пользовался ее брат. На пиратском сайте, который был открыт в браузере, был доступ админа.

По предварительным данным, ущерб иностранных кинокомпаний составил 2,5 млн гривен. Злоумышленник получал средства с рекламы на сайте. Во время обыска у злоумышленника изъяли компьютерную технику, которая использовалась для ведения сайтов. Имущество направят на экспертизу.

По факту проведения незаконных трансляций фильмов и сериалов открыто уголовное дело по части 1 статьи 176 – Нарушение авторского права и смежных прав. Прокуратура Ивано-Франковска занимается расследованиям данного дела. Решается вопрос о вручении подозрения фигуранту уголовного дела.

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Конкретные сайты, которые теперь не функционируют, в Киберполиции не назвали.

Напомним, Киберполиция в начале года заблокировала деятельность сайтов, которые продавали пленки для прикрытия номер машин.

Ранее сотрудники Киберполиции закрыли киевскую сеть порностудий, которые у нас находятся вне закона.