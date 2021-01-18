Збитку на 2,5 млн. Кіберполіції зупинила роботу мережі нелегальних онлайн-кінотеатрів (відео)

Зловмиснику з Івано-Франківська загрожує до двох років позбавлення волі.

Нелегальний сайт порушував права 4 іноземних компаній, транслюючи кінопродукцію без їх дозволу, — повідомляє прес-служба кіберполіції.

Як видно на відео, жінка, яка була вдома під час проведення обшуку сказала, що не знає, що це за сайти, і звідки на комп'ютері заставки фільмів. За словами жінки, ноутбуком користувався її брат. На піратському сайті, який був відкритий в браузері, був доступ адміністратора.

За попередніми даними, збиток іноземних кінокомпаній склав 2,5 млн гривень. Зловмисник отримував кошти з реклами на сайті. Під час обшуку у зловмисника вилучили комп'ютерну техніку, яка використовувалася для ведення сайтів. Майно направлять на експертизу.

За фактом проведення незаконних трансляцій фільмів і серіалів відкрито кримінальну справу за частиною 1 статті 176 — Порушення авторського права і суміжних прав. Прокуратура Івано-Франківська займається розслідуванням даної справи. Вирішується питання про вручення підозри фігуранту кримінальної справи.

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Конкретні сайти, які тепер не функціонують, в кіберполіції не назвали.

Нагадаємо, кіберполіція на початку року заблокувала діяльність сайтів, які продавали плівки для прикриття номерів машин.

Раніше співробітники кіберполіції закрили київську мережу порностудій, які у нас знаходяться поза законом.