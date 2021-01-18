Збитку на 2,5 млн. Кіберполіції зупинила роботу мережі нелегальних онлайн-кінотеатрів (відео)
Зловмиснику з Івано-Франківська загрожує до двох років позбавлення волі.
Нелегальний сайт порушував права 4 іноземних компаній, транслюючи кінопродукцію без їх дозволу, — повідомляє прес-служба кіберполіції.
Як видно на відео, жінка, яка була вдома під час проведення обшуку сказала, що не знає, що це за сайти, і звідки на комп'ютері заставки фільмів. За словами жінки, ноутбуком користувався її брат. На піратському сайті, який був відкритий в браузері, був доступ адміністратора.
За попередніми даними, збиток іноземних кінокомпаній склав 2,5 млн гривень. Зловмисник отримував кошти з реклами на сайті. Під час обшуку у зловмисника вилучили комп'ютерну техніку, яка використовувалася для ведення сайтів. Майно направлять на експертизу.
За фактом проведення незаконних трансляцій фільмів і серіалів відкрито кримінальну справу за частиною 1 статті 176 — Порушення авторського права і суміжних прав. Прокуратура Івано-Франківська займається розслідуванням даної справи. Вирішується питання про вручення підозри фігуранту кримінальної справи.
Конкретні сайти, які тепер не функціонують, в кіберполіції не назвали.
Нагадаємо, кіберполіція на початку року заблокувала діяльність сайтів, які продавали плівки для прикриття номерів машин.
Раніше співробітники кіберполіції закрили київську мережу порностудій, які у нас знаходяться поза законом.