На Крещение у водоемов будут дежурить почти 2 тысячи спасателей

Спасатели рассказали правила безопасного погружения в воду.

В день Крещения 19 января на водных объектах в Украине будут дежурить почти 2 тысячи спасателей. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 18 января.

"19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников — Крещение. Традиционно в этот день люди отправятся к водоемам, чтобы окунуться в ледяную воду. Для того, чтобы избежать при этом чрезвычайных происшествий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники", — сказано в сообщении.

Всего на водоемах установлено более 600 спасательных постов. В этот день на водных объектах от ГСЧС будут дежурить почти 2 тысячи спасателей и 375 единиц техники.

Также в ГСЧС напомнили правила безопасного погружения в воду:

погружаться (купаться) надо в специально оборудованных местах у берега под наблюдением спасателей и медицинских работников;

перед купанием следует разогреть тело;

к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;

окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Нельзя нырять в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;

при входе в воду старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;

не пребывайте в проруби более минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма;

если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;

при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;

после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или узвара.

Напомним, в Православной церкви Украины рассказали, что традиция нырять в прорубь — не украинская. При этом священники ПЦУ не запрещают нырять в холодную воду, но призывают не считать это действие церковным и не связывать его с Крещением.

В ПЦУ сообщили, что у нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было.