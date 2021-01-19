На Крещение у водоемов будут дежурить почти 2 тысячи спасателей
Спасатели рассказали правила безопасного погружения в воду.
В день Крещения 19 января на водных объектах в Украине будут дежурить почти 2 тысячи спасателей. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 18 января.
"19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников — Крещение. Традиционно в этот день люди отправятся к водоемам, чтобы окунуться в ледяную воду. Для того, чтобы избежать при этом чрезвычайных происшествий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники", — сказано в сообщении.
Всего на водоемах установлено более 600 спасательных постов. В этот день на водных объектах от ГСЧС будут дежурить почти 2 тысячи спасателей и 375 единиц техники.
Также в ГСЧС напомнили правила безопасного погружения в воду:
- погружаться (купаться) надо в специально оборудованных местах у берега под наблюдением спасателей и медицинских работников;
- перед купанием следует разогреть тело;
- к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;
- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Нельзя нырять в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;
- при входе в воду старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;
- не пребывайте в проруби более минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма;
- если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;
- при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;
- после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
- для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или узвара.
Напомним, в Православной церкви Украины рассказали, что традиция нырять в прорубь — не украинская. При этом священники ПЦУ не запрещают нырять в холодную воду, но призывают не считать это действие церковным и не связывать его с Крещением.
В ПЦУ сообщили, что у нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было.