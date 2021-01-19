На Водохреще біля водойм чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників

Рятувальники розповіли правила безпечного занурення у воду.

У день Водохреща 19 січня на водних об'єктах в Україні чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників. Про це повідомляє ДСНС у понеділок, 18 січня.

"19 січня в Україні відзначається одне з найважливіших релігійних свят — Водохреще. Традиційно цього дня люди йдуть до водойм, щоб зануритися у крижану воду. Для того, щоб за таких умов уникнути надзвичайних подій, у кожному регіоні визначено офіційні місця, куди можна прийти і скупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС і медичні працівники", — йдеться у повідомленні.

Усього на водоймах встановлено понад 600 рятувальних постів. Цього дня на водних об'єктах від ДСНС чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників і 375 одиниць техніки.

Також у ДСНС нагадали правила безпечного занурення в воду:

занурюватися (купатися) треба у спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників і медичних працівників;

перед купанням слід розігріти тіло;

до води необхідно підходити у зручному взутті, щоб запобігти втраті чутливості ніг;

занурюватися найкраще по шию, не намочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Не можна пірнати в ополонку вперед головою. Стрибки у воду і занурення з головою не рекомендуються, це може привести до шоку від холоду;

під час входження у воду намагайтеся швидко досягти потрібної вам глибини, але не плавайте;

не залишайтеся в ополонці більше хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;

якщо з вами дитина, стежте за нею під час занурення в ополонку;

під час виходу не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;

після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;

для зміцнення імунітету і уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвару.

Нагадаємо, у Православній церкві України розповіли, що традиція пірнати в ополонку — не українська. Водночас священики ПЦУ не забороняють пірнати у холодну воду, але закликають не вважати цю дію церковною і не пов'язувати його з Водохрещам.

У ПЦУ повідомили, що у нашого народу такої традиції, пов'язаної зі святом Богоявлення, не було.