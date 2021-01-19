Сотни доносов за пару дней: омбудсмен рассказал, как украинцы саботируют языковый закон

Начиная с 16 января языковой омбудсмен Украины принимает жалобы от граждан по фактам обслуживания их на русском языке.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что его обижает "саботаж" украинцев, которые отказываются соблюдать "Закон о государственном языке", вступивший в силу с начала этого года. Об этом Креминь сообщил в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, 18 января.

В частности, омбудсмен прокомментировал ситуацию с постоянно поступающими к нему жалобами о нарушениях в исполнении указанного закона сферой обслуживания, которая начиная с 16-го января обязана перейти на украинский.

"За эти несколько дней к нам поступило уже около сотни обращений, часть из них мы будем оформлять как жалобы и принимать меры государственного контроля", – отметил чиновник.

По его словам, преимущественно жалобы касаются "контента отдельных интернет-сайтов, рекламы и вывесок".

"Была жалоба, что кто-то из руководства ОСМД не хочет общаться (на украинском языке – ред.) с жителями конкретного дома. С каждым случаем мы будем разбираться и выяснять, отправлять свои рекомендации. А по злостным нарушителям мы будем действовать решительно", – рассказал омбудсмен.

При этом, Креминь не уточнил, как именно будут выглядеть "решительные" действия государственного аппарата в связи с неисполнением отдельных норм языкового закона. При этом, чиновник заявил, что он оскорблен несоблюдением закона:

"То, что сфера обслуживания также будет в контексте языкового законодательства, – это нормально, это такая сфера, где случалось больше всего нарушений. Теперь каждый гражданин имеет право получать информацию на украинском языке. И меня обижает, когда граждане Украины саботируют исполнение языкового закона, когда некоторые из "политических туристов" находят тысячу и один способ обойти закон. Это неприемлемо, нецивилизованно и по-хамски".

По мнению омбудсмена, излишние эмоции людей, выступающих против нововведения – это "проделки пятой колонны", которой хотелось бы, чтобы в Украине действовало другое законодательство.

Напомним, непосредственно в день вступлении в силу нормы об обслуживании на украинском, Креминь сообщил, что каких-либо нарушений не зафиксировано, а жалоб о нарушениях еще не поступало.